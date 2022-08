Gas gratis in Basilicata, il governatore firma la legge (Di martedì 23 agosto 2022) "Ho appena firmato la legge per dare il gas gratis a tutti residenti in Basilicata. È pubblicata sul BUR". Con un tweet il presidente della Regione Vito Bardi annuncia il provvedimento “Misure regionali di compensazione ambientale per la transizione energetica ed il ripopolamento del territorio lucano”, pubblicato sul Bur speciale {clicca qui} #Gas gratis ai lucani, Presidente @VitoBardi firma la legge regionale https://t.co/v0BQB8S26Y via @il Corriere Lucano — IlCorriereLucano (@CorriereLucano) August 23, 2022 Al comma 1 dell'articolo 1 (Oggetto e finalità), si prevede che “In applicazione del principio di efficientamento e di risparmio energetico, al fine di attenuare a livello regionale gli effetti negativi della crisi energetica e di favorire il ... Leggi su iltempo (Di martedì 23 agosto 2022) "Ho appenato laper dare il gasa tutti residenti in. È pubblicata sul BUR". Con un tweet il presidente della Regione Vito Bardi annuncia il provvedimento “Misure regionali di compensazione ambientale per la transizione energetica ed il ripopolamento del territorio lucano”, pubblicato sul Bur speciale {clicca qui} #Gasai lucani, Presidente @VitoBardilaregionale https://t.co/v0BQB8S26Y via @il Corriere Lucano — IlCorriereLucano (@CorriereLucano) August 23, 2022 Al comma 1 dell'articolo 1 (Oggetto e finalità), si prevede che “In applicazione del principio di efficientamento e di risparmio energetico, al fine di attenuare a livello regionale gli effetti negativi della crisi energetica e di favorire il ...

forza_italia : Complimenti al nostro Presidente della Regione Basilcata che ha firmato una legge per dare il gas gratis a tutti i… - cefalodomenico : RT @VitoBardi: Ho appena firmato la legge per dare il #gas gratis a tutti residenti in #Basilicata. È pubblicata sul BUR - Parlamenteide : Ore 17:30 - Tajani (Fi), 'gas gratis in Basilicata, bravo presidente Bardi' - LucaDiDon : RT @VitoBardi: Ho appena firmato la legge per dare il #gas gratis a tutti residenti in #Basilicata. È pubblicata sul BUR - lucabattanta : RT @forza_italia: Complimenti al nostro Presidente della Regione Basilcata che ha firmato una legge per dare il gas gratis a tutti i lucani… -