Frosinone altro test da brividi: capitan Lucioni ha blindato la retroguardia (Di martedì 23 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiQuattro gol realizzati e zero incassati dopo due partite, una compattezza invidiabile, il primo posto in classifica e il recentissimo arrivo di Luca Mazzitelli a confermare le elevate ambizioni. Così, a occhio, il Frosinone non sembra esattamente l’avversario ideale per giocarsi la permanenza sulla panchina del Benevento. Fabio Caserta è tentato dal fare nuovamente barricate dopo la prestazione remunerativa del Ferraris, valuta la conferma del 3-5-2 e spera di ottenere lo stesso effetto sortito in Liguria. Sabato scorso il destino dell’allenatore calabrese pareva appeso a un filo, anzi peggio. A un certo punto sembrava quasi che l’esonero fosse questione di ore, qualcosa che prescindesse dal risultato del campo. Del resto il terreno sembrava ormai preparato, viste le insistenti voci su un accordo raggiunto dal club con De Rossi solo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiQuattro gol realizzati e zero incassati dopo due partite, una compattezza invidiabile, il primo posto in classifica e il recentissimo arrivo di Luca Mazzitelli a confermare le elevate ambizioni. Così, a occhio, ilnon sembra esattamente l’avversario ideale per giocarsi la permanenza sulla panchina del Benevento. Fabio Caserta è tentato dal fare nuovamente barricate dopo la prestazione remunerativa del Ferraris, valuta la conferma del 3-5-2 e spera di ottenere lo stesso effetto sortito in Liguria. Sabato scorso il destino dell’allenatore calabrese pareva appeso a un filo, anzi peggio. A un certo punto sembrava quasi che l’esonero fosse questione di ore, qualcosa che prescindesse dal risultato del campo. Del resto il terreno sembrava ormai preparato, viste le insistenti voci su un accordo raggiunto dal club con De Rossi solo ...

GianluigiCaval2 : @cleghio Se TP piange gli altri non ridono ad esempio con l'universalmente nota 'lite di Frosinone' emblematica del… - milan_corner : RT @FotiNanni: @AntoVitiello dopo la bambola col FROSINONE era il minimo, e non basta ancora, serve un altro portiere - FotiNanni : @AntoVitiello dopo la bambola col FROSINONE era il minimo, e non basta ancora, serve un altro portiere - TUTTOB1 : RILEGGI IL LIVE TB - Diretta Gol: il Frosinone schianta le rondinelle. Cagliari, Venezia e Cosenza di rimonta. Tern… - TUTTOB1 : RILEGGI IL LIVE TB - Diretta Gol: Cagliari, Venezia e Cosenza di rimonta. Il Frosinone schianta le rondinelle. Tern… -