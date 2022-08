Essenzialmente Emil Audero

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 23 agosto 2022) A sapere di avere una responsabilità maggiore, perché alle proprie spalle c'è nessuno e quindi se la palla supera la linea, la colpa, in un modo o nell'altro – spesso inconsapevolmente –, la si fa ricadere sempre su di loro, i portieri, spesso ci si crea una corazza fatta di parole ed autoesaltazione. Ci si deve pur proteggere, no?, da spalti pronti a ululare cattiveria. Perché a volte non basta saper usare le mani per convincere il pubblico, specialmente quello che tiene per la squadra nella quale si gioca, che si è un bravo numero uno. A volte serve sottolinearlo, renderlo evidente, o meglio ridondante, serve autoincensarsi, autocompiacersi, dare alla gente quello che vuole la gente, cioè nessun gol subito e spettacolo. Lo diceva anche Peter Shilton, uno dei portieri più forti della storia del calcio inglese (e forse non solo del calcio inglese) che “le parole e l'atteggiamento ...