Elezioni: Bellanova, 'reclamare posti? Ho lasciato spazio ad altre donne' (Di martedì 23 agosto 2022) Roma, 23 ago. (Adnkronos) - “Io reclamare posti in lista? Direi il contrario, dal momento che ho voluto rinunciare alla capolistatura per il Senato in Sicilia 2 perché profondamente convinta della necessità di lasciare spazio a un'altra donna. Per verificarlo è sufficiente scorrere la composizione della proposta approvata dall'Assemblea di Italia Viva che per il Senato indicava in Puglia Bellanova-Renzi, in Sicilia 1 Calenda-Bellanova e in Sicilia 2 Bellanova. Fare incetta di candidature non è nel mio stile, per cui ho scelto di misurarmi nella mia terra, la Puglia, e in Sicilia esclusivamente nel Collegio 01". Così Teresa Bellanova di Iv. "Chi mi conosce bene sa che la mia pratica è mettere a disposizione l'esperienza politica e di governo maturata negli anni, non ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) Roma, 23 ago. (Adnkronos) - “Ioin lista? Direi il contrario, dal momento che ho voluto rinunciare alla capolistatura per il Senato in Sicilia 2 perché profondamente convinta della necessità di lasciarea un'altra donna. Per verificarlo è sufficiente scorrere la composizione della proposta approvata dall'Assemblea di Italia Viva che per il Senato indicava in Puglia-Renzi, in Sicilia 1 Calenda-e in Sicilia 2. Fare incetta di candidature non è nel mio stile, per cui ho scelto di misurarmi nella mia terra, la Puglia, e in Sicilia esclusivamente nel Collegio 01". Così Teresadi Iv. "Chi mi conosce bene sa che la mia pratica è mettere a disposizione l'esperienza politica e di governo maturata negli anni, non ...

