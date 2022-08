sportface2016 : +++#Juventus, #Nedved: 'Vista la nostra situazione, stiamo seriamente pensando ad altri rinforzi sul calciomercato.… - mirkocalemme : La #Juventus continua a riflettere su #Depay, ma nel frattempo ha definito l'operazione con #Milik e #Marsiglia: pr… - DiMarzio : #Calciomercato | #Lecce, #Frabotta torna alla #Juventus. Giallorossi in trattativa per #Pezzella - Giornaleditalia : #italpresssport Calciomercato: Juventus. Stampa spagnola, oggi decisione su Depay - lucsazzo : -

Trae Barça c'è già un'intesa di massima: la società blaugrana vuole liberarsi di un altro ingaggio importante vista la difficile situazione economica e anche il vicepresidente bianconero ...... mentre per la "coppia italiana", formata da Inter e Roma, anche restrizioni legate al. Discorso diverso per la, impegnata insieme a Barcellona e Real Madrid nel progetto della ...Il club bianconero sta valutando le nuove richieste economiche dell'attaccante BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - La Juventus prenderà nelle ...Non è ancora concluso il mercato della Juventus: possibile accelerata dopo il pareggio con la Samp. L’indiscrezione Massimiliano Allegri vede il bicchiere mezzo pieno dopo il pareggio sul campo della ...