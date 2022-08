Bonus Affitto 2022, scade il 29 agosto: come richiederlo, importi e requisiti (Di martedì 23 agosto 2022) Bonus Affitto: una misura preziosa quella che permette di ottenere delle agevolazioni fiscali sulla locazione di un’immobile. L’agevolazione istituita dal decreto Ristori, è stata tuttavia prorogata e modificata più volte. Leggi anche: Bonus Affitto giovani: cos’è, requisiti, come fare richiesta Bonus Affitto per le imprese turistiche: come funziona L’agevolazione arriverà anche per chi è in ritardo con i pagamenti. A renderlo noto è l’Agenzia delle Entrate con l’interpello numero 426 del 12 agosto 2022. Attraverso di esso, viene esplicitata la data entro la quale avverrà il pagamento e cioè il prossimo 29 agosto. Introdotta dal decreto Ristori, l’agevolazione ha limitato il credito ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 23 agosto 2022): una misura preziosa quella che permette di ottenere delle agevolazioni fiscali sulla locazione di un’immobile. L’agevolazione istituita dal decreto Ristori, è stata tuttavia prorogata e modificata più volte. Leggi anche:giovani: cos’è,fare richiestaper le imprese turistiche:funziona L’agevolazione arriverà anche per chi è in ritardo con i pagamenti. A renderlo noto è l’Agenzia delle Entrate con l’interpello numero 426 del 12. Attraverso di esso, viene esplicitata la data entro la quale avverrà il pagamento e cioè il prossimo 29. Introdotta dal decreto Ristori, l’agevolazione ha limitato il credito ...

