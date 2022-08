Bolli auto non pagati, dopo quanti pagamenti omessi si rischia? (Di martedì 23 agosto 2022) Prestare attenzione al pagamento dei Bolli auto, cosa si rischia in caso di omissione prolungata nel tempo Il bollo auto è un tributo sul possesso di un veicolo. È su base regionale e deve essere versato annualmente in un’unica soluzione, con scadenza alla fine del mese di immatricolazione. Esiste tuttavia un periodo di tolleranza, in L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 23 agosto 2022) Prestare attenzione al pagamento dei, cosa siin caso di omissione prolungata nel tempo Il bolloè un tributo sul possesso di un veicolo. È su base regionale e deve essere versato annualmente in un’unica soluzione, con scadenza alla fine del mese di immatricolazione. Esiste tuttavia un periodo di tolleranza, in L'articolo proviene da Consumatore.com.

bolli_donatella : RT @AlbertoSamona: L'assassinio di #DariaDugina, figlia del filosofo Aleksandr #Dugin, è un atto terroristico di una gravità inaudita. Grav… - RadioTrincea : RT @battistabd: @GiorgioDeRose1 @KasperReloaded @ladyonorato Nn a fatto in tempo a rientrare. Adesso aspetta fine del suo mandatoUE o ha se… - AFTERCOPERNICUS : RT @battistabd: @GiorgioDeRose1 @KasperReloaded @ladyonorato Nn a fatto in tempo a rientrare. Adesso aspetta fine del suo mandatoUE o ha se… - bolli_donatella : RT @PButtafuoco: Chissà perché il reticente titolo del @Corriere oggi 'Muore la figlia dell'ideologo di Putin, la sua auto è esplosa nella… - mookiewi : RT @battistabd: @GiorgioDeRose1 @KasperReloaded @ladyonorato Nn a fatto in tempo a rientrare. Adesso aspetta fine del suo mandatoUE o ha se… -