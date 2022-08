Will Smith torna sui social e si prende in giro da solo (Di lunedì 22 agosto 2022) Dopo lo schiaffo a Chris Rock, l'attore è tornato su Instagram per la prima volta dopo mesi con un simpatico video e, con un meme, ironizza sul proprio tentativo di riconciliazione con i fan Leggi su ilgiornale (Di lunedì 22 agosto 2022) Dopo lo schiaffo a Chris Rock, l'attore èto su Instagram per la prima volta dopo mesi con un simpatico video e, con un meme, ironizza sul proprio tentativo di riconciliazione con i fan

