Video stupro, Meloni a Letta: "Stop menzogne su di me" (Di lunedì 22 agosto 2022) Il Video pubblicato sui miei social è oscurato in modo da non far riconoscere la vittima ed è preso dal sito di un importante quotidiano nazionale, a differenza di quanto da lui sostenuto". "Questi ... Leggi su ilroma (Di lunedì 22 agosto 2022) Ilpubblicato sui miei social è oscurato in modo da non far riconoscere la vittima ed è preso dal sito di un importante quotidiano nazionale, a differenza di quanto da lui sostenuto". "Questi ...

lauraboldrini : La scelta di #Meloni di pubblicare il video di uno #stupro è un modo becero di fare campagna elettorale. Grave che… - gaiatortora : La pubblicazione del video con una donna stuprata è uno schifo. Un doppio stupro. Si può denunciare ma esporre così… - LiaQuartapelle : La campagna elettorale dovrebbe essere un momento in cui si discute con i cittadini del futuro che si immagina per… - ElenaGiobbia : RT @willie_peyote: Ma condividere il video di uno stupro per farci campagna elettorale non lo annoveriamo nel campo delle devianze? - benjamn_boliche : RT @gaiatortora: Appello a tutti i social rimuovete il video dello stupro #Twitter #Stupro -