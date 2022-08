Unione Popolare, Forte sarà al Senato Scoccozza e Matarazzo alla Camera (Di lunedì 22 agosto 2022) di Arturo Calabrese Dopo il raggiungimento del numero minimo di firme previsto dalla legge per presentarsi alle elezioni, “Unione Popolare”, la coalizione guidata da Luigi de Magistris, presenta ufficialmente le sue liste. Nomi che provengono trasversalmente dalla società e da quello che l’ex sindaco di Napoli definisce “Paese reale”. Per quanto riguarda la Camera dei Deputati, a Salerno sarà Simona Libera Scocozza, già Movimento 5 Stelle e già candidata sindaco nel capoluogo con la lista “No Alleanza”. Il collegio cilentano vedrà invece la candidatura di Nazario Matarazzo, già candidato sindaco di Perdifumo ed oggi consigliere di maggioranza. Il listino, che comprende le province di Salerno e di Avellino, vede candidati in ordine di posizione in lista Giuliano ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 22 agosto 2022) di Arturo Calabrese Dopo il raggiungimento del numero minimo di firme previsto dlegge per presentarsi alle elezioni, “”, la coalizione guidata da Luigi de Magistris, presenta ufficialmente le sue liste. Nomi che provengono trasversalmente dsocietà e da quello che l’ex sindaco di Napoli definisce “Paese reale”. Per quanto riguarda ladei Deputati, a SalernoSimona Libera Scocozza, già Movimento 5 Stelle e già candidata sindaco nel capoluogo con la lista “No Alleanza”. Il collegio cilentano vedrà invece la candidatura di Nazario, già candidato sindaco di Perdifumo ed oggi consigliere di maggioranza. Il listino, che comprende le province di Salerno e di Avellino, vede candidati in ordine di posizione in lista Giuliano ...

