Una delle “creature” di Barbara D’Urso al GF VIP 7? Ecco di chi si tratta (Di lunedì 22 agosto 2022) Il cast del Grande Fratello Vip 7 quest’anno si tinge di mistero. Manca poco meno di un mese all’inizio del reality show Mediaset, eppure l’unica certezza di quest’anno è la presenza di Giovanni Ciacci. Per il resto i vipponi sono ancora avvolti dal silenzio e quelli che prima si davano per certi come Chadia Rodriguez, ora non lo sono più. Anzi, la cantante ha proprio smentito la sua partecipazione. In queste ore un altro nome si è fatto largo tra le indiscrezioni ed ha a che fare con Barbara D’Urso. “Creatura” di Barbara D’Urso al Grande Fratello Vip 7? Ecco di chi si tratta Questo weekend il portale iGossip ha lanciato una clamorosa indiscrezione sul cast del GF VIP 7. Secondo quanto apprendono da voci interne, una delle ‘creaturelle’ di ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 22 agosto 2022) Il cast del Grande Fratello Vip 7 quest’anno si tinge di mistero. Manca poco meno di un mese all’inizio del reality show Mediaset, eppure l’unica certezza di quest’anno è la presenza di Giovanni Ciacci. Per il resto i vipponi sono ancora avvolti dal silenzio e quelli che prima si davano per certi come Chadia Rodriguez, ora non lo sono più. Anzi, la cantante ha proprio smentito la sua partecipazione. In queste ore un altro nome si è fatto largo tra le indiscrezioni ed ha a che fare con. “Creatura” dial Grande Fratello Vip 7?di chi siQuesto weekend il portale iGossip ha lanciato una clamorosa indiscrezione sul cast del GF VIP 7. Secondo quanto apprendono da voci interne, unalle’ di ...

