Ultime Notizie – Elezioni 2022, Salvini: “Con partito Putin non c’è più nessun rapporto” (Di lunedì 22 agosto 2022) “Non c’è più nessun tipo di rapporto” con il partito di Vladimir Putin. Lo afferma il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite de ‘La corsa al voto’ su La7 che a proposito dell’attentato a Darya Dugina, figlia dell’ideologo di Putin, dice: “Piango una donna che non meritava di fare quella fine, purtroppo quando scoppiano guerre i morti ci sono da ambo le parti, non ho l’arroganza di dire è colpa di Tizio, è colpa di Caio”. “Spero che questa stramaledetta guerra finisca – ribadisce il leader della Lega – per salvare migliaia di vite e tornare a un prezzo normale del gas”, altrimenti “si rischia il razionamento”. “Bisogna estrarre più gas”, afferma Salvini, e pensare a “una partnership italo-francese” per il nucleare. Lo ha affermato il segretario della Lega, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 22 agosto 2022) “Non c’è piùtipo di” con ildi Vladimir. Lo afferma il segretario della Lega, Matteo, ospite de ‘La corsa al voto’ su La7 che a proposito dell’attentato a Darya Dugina, figlia dell’ideologo di, dice: “Piango una donna che non meritava di fare quella fine, purtroppo quando scoppiano guerre i morti ci sono da ambo le parti, non ho l’arroganza di dire è colpa di Tizio, è colpa di Caio”. “Spero che questa stramaledetta guerra finisca – ribadisce il leader della Lega – per salvare migliaia di vite e tornare a un prezzo normale del gas”, altrimenti “si rischia il razionamento”. “Bisogna estrarre più gas”, afferma, e pensare a “una partnership italo-francese” per il nucleare. Lo ha affermato il segretario della Lega, ...

Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - sole24ore : ?? #DariaDugina, figlia di #OleksandrDugin - l’”ideologo di #Putin” - è morta a seguito dell’esplosione della sua au… - sole24ore : ?? Rush finale per le liste elettorali con Tremonti che sarà candidato di Fdi, Lotito al Senato in Molise con Fi, Sg… - an12frnc : RT @sole24ore: ?? #Coronavirus, ultime notizie: in #Italia 10.418 nuovi casi e 75 morti - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID | Nelle ultime 24 ore ci sono stati 75 morti e 10.418 positivi. Il tasso di positività è al 16,5%. Sono 255 i… -