Scompare la transenna | turisti imbottigliati al Carmine

Leggi su filodirettomonreale

(Di lunedì 22 agosto 2022) MONREALE –inspiegabilmente laposta all’imbocco di via Kennedy per vietare il transito ai non residenti nel quartiere. E così per iscatta la trappola. Diverse automobili si trovano bloccate alla fine della strada, davanti al cantiere, con grandi difficoltà a fare la manovra per tornare indietro. È quanto avvenuto sabato scorso. “Abbiamo dovuto aiutare diversia fare manovra per uscire da via Kennedy – raccontano alcuni residenti -. Prima venivano ingannati dall’ambiguo cartello che indicava il percorso per il duomo. Solo dopo averlo girato, e con laposta bene ad ostruire il passaggio, per una decina di giorni non si è verificato più questo imprevisto. Fino a sabato”. Dal comune nessuno sa spiegare il perché della scomparsa della ...