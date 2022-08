Schianto in moto: muore 18enne tennista sanmarinese, aveva giocato la Davis (Di lunedì 22 agosto 2022) Simone De Luigi, neo diciottenne tennista sammarinese, è morto nella notte tra domenica e lunedì in un incidente stradale. Il ragazzo si trovava alla guida della sua moto. Insieme a lui c'era una ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 22 agosto 2022) Simone De Luigi, neo diciottennesammarinese, è morto nella notte tra domenica e lunedì in un incidente stradale. Il ragazzo si trovava alla guida della sua. Insieme a lui c'era una ...

