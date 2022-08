Patrizia De Blanck in pericolo | il racconto è scioccante | fan increduli

annarita_raiola : RT @giuseppe_alto: La Contessa Patrizia De Blanck ha raccontato al settimanale Di Più di parlato e combattuto con il Diavolo. #Budda #Dia… - HebrewIbrahim : Patrizia De Blanck: “Il diavolo mi ha ammazzato il cane, mi parlava da una statuetta di Buddha” - PAOLOMA68573946 : @GFVIP_Official @Canale5Tv @MedInfinityIT 8 SIMONE RUGIATI ( anche se da poco ha smentito la sua partecipazione per… - zazoomblog : Patrizia De Blanck: “Il diavolo mi ha ammazzato il cane voleva la mia anima” - #Patrizia #Blanck: #diavolo… - QuotidianPost : Patrizia De Blanck: “Sono riuscita a sconfiggere il diavolo” -

Il Diavolo voleva possedereDe: il maligno si era nascosto in un piccolo Buddha ma la contessa è riuscita a sconfiggerlo. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha raccontato al settimanale DiPiù il suo ...Ascolta questo articolo Secondo le ultime indiscrezioni, ove mancherebbe solamente l'ufficialità,Dedovrebbe far parte della settima edizione del ' Grande Fratello Vip '. La socialite potrebbe entrare nella Casa insieme al giovane influencer Lorenzo Castelluccio, come svelato ...La contessa ha deciso di raccontare un episodio che ha lasciato tutti sotto shock. Patrizia De Blanck lo ha rivelato ora dopo diverso tempo.In una recente intervista rilasciata al settimanale "Di Più Tv" Patrizia De Blanck ritorna a parlare di quando il Diavolo arrivò a impossessarsi della sua anima.