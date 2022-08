(Di lunedì 22 agosto 2022) CALCIOMERCATO. Nel corso di Radio Goal, programma in onda su Radio Kiss Kiss, Pierluigi Pardo ha annunciato cheDriessaràdella prima puntata di Super Tele, trasmissione in onda su. Partenza col botto per il format, iniziato lo scorso aprile, che si soffermerà su tutti i temi più importanti dell’inizio della Serie A. Nell’occasione Driesrisponderà alle domande del conduttore sul doloroso addio al, suidel mancato rinnovo, sull’offerta dellaed infine sull’arrivo al Galatasaray. Oltre all’atleta belga che sta facendo diper conquistare un posto nella lista dei convocati del Belgio per il Mondiale in Qatar, Super Tele ...

napolipiucom : Mertens ospite stasera di DAZN: tutto sull'addio al Napoli, sui motivi e sulla Juventus #Addio #CalcioNapoli… - gnavarino : RT @Spazio_Napoli: ??Bellissime sorpresa per i tifosi del #Napoli: stasera Dries #Mertens sarà ospite su DAZN nel corso di Supertele???? La… - Azzurra47097501 : RT @ralphfiennes55: Dries stasera sarà ospite a DAZN nel corso della trasmissione Supertele ???????? #mertens #driesmertens #ciromertens h… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DAZN - Dries Mertens ospite a sorpresa a SuperTele dopo la gara tra Sampdoria e Juventus - susydigennaro : RT @napolimagazine: DAZN - Dries Mertens ospite a sorpresa a SuperTele dopo la gara tra Sampdoria e Juventus -

Gol del Napoli

Calciomercato Napoli - Sorpresa per i tifosi azzurri: stasera ci sarà Driesin diretta Tv. L'oramai ex attaccante del Napoli, come annunciato da Pierluigi Pardo attraverso il proprio profilo Instagram, sarà in diretta su DAZN per il programma 'Supertele' subito dopo ...Non solo campionato nella prima puntata di stasera (ore 20) di Supertele, l'approfondimento del lunedì di Dazn condotto da Pierluigi Pardo. Dopo la sfida tra Sampdoria e Juventus verrà infatti ... Stasera Mertens ospite a SuperTele Dries Mertens ospite del programma di Pierluigi Pardo in onda su DAZN. Proprio così: non senza sorpresa, l'ormai ex attaccante del Napoli, trasferitosi questa estate al Galatasaray, parlerà al termine ...• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Non solo campionato nella prima puntata di stasera (ore 20) di Supertele, l'approfondimento del lunedì ...