Marocco | niente Mazzarri per il ruolo di CT | sarà Walid Regragui

Non sarà Walter Mazzarri il CT del Marocco ai prossimi mondiali: la scelta della federazione è ricaduta su Walid Regragui La federazione calcistica del Marocco ha annunciato che l'ex allenatore del WAC Casablanca, Walid Regragui sarà il prossimo CT della nazionale nordafricana. niente da fare per Walter Mazzarri, che nelle ultime settimane era stato accostato alla panchina marocchina. L'articolo proviene da Calcio News 24.

