Liste elettorali, il partito respinto: caos alla Corte d'Appello di Roma (Di lunedì 22 agosto 2022) Il leader di Forza Nuova Roberto Fiore è arrivato in tarda serata alla Corte d'Appello di Roma per presentare la lista per le politiche del 25 settembre. Fiore si candiderà alla Camera nel collegio plurinominale Lazio 1 e uninominale Roma Centro. Ma la sua iscrizione è già un caso: il controverso leader post-fascista, già protagonista degli scontri di piazza durante le manifestazioni dei no vax nella Capitale che portarono all'assalto alla sede della Cgil, ha infatti deciso di non presentare le firme perché ritiene di essere esente per avere inserito nel simbolo il partito Europeo Apf. "Ci bocciano le Liste? Farò ricorso in Cassazione e poi in Europa, e lì vinco", ha annunciato il leader di Forza Nuova.

