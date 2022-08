L' infortunio di Zaniolo | il gol di Smalling | la dedica a Gini | il meglio di Roma - Cremonese

DiMarzio : .@OfficialASRoma, spalla lussata per #Zaniolo: - DiMarzio : .@OfficialASRoma, #Zaniolo è già arrivato a Villa Stuart per gli esami strumentali: - DiMarzio : #SerieA, #RomaCremonese | @OfficialASRoma, infortunio alla spalla per #Zaniolo - ciccia61 : RT @Fil_Biafora: Lussazione alla spalla destra per Nicolò #Zaniolo: gli esami strumentali a cui è stato sottoposto a Villa Stuart hanno evi… - MarcelloN12 : RT @DiMarzio: .@OfficialASRoma, spalla lussata per #Zaniolo: -

José Mourinho non nasconde la sua preoccupazione dopo l'di. "Sicuramente Nicolò starà fuori per un po'. Fa parte della vita, piangere non aiuta. Ovviamente tu hai in testa strategie e ti trovi in una situazione in cui siamo pochi con due ...L'diinvece non è andato giù a Mourinho: " Sono preoccupato, ma è la vita . Già siamo pochi, poi abbiamo perso due giocatori nel giro di poco tempo (Wijnaldum ndr). Il calcio è ...Seconda vittoria consecutiva per la Roma di Mourinho, una rete basta per sconfiggere la neopromossa e pensare alla Juventus Altra vittoria di misura per i giallorossi, 1-0 come la scorsa settimana con ...Arrivano i primi responsi sull’infortunio subito da Nicolò Zaniolo nel corso della sfida vinta dalla sua Roma contro la Cremonese nella serata di oggi. Pier Francesco MiscischiaLaureato in giurisprude ...