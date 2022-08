Il fratello di Higuain: “Lasciare Napoli è stata dura”. Risposta da applausi di un tifoso (Di lunedì 22 agosto 2022) Il fratello di Higuain ha ricordato l’esperienza a Napoli, i tifosi partenopei non hanno però dimenticato il tradimento. Nicolas Higuain ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha ricordato l’esperienza a Napoli e il rapporto conflittuale con il presidente Aurelio De Laurentiis: “Le confido che quando c’è stato il trasferimento dal Real Madrid al Napoli tutti mi chiedevano: ‘Ma sei pazzo? Perché al Napoli?’. Io rispondevo: ‘Lì ha giocato il numero uno di tutti i tempi’. La città è molto particolare, ho ancora tanti amici lì che sento ogni settimana. Tutte le persone che mi criticano in realtà mi danno una grandissima dimostrazione d’amore. Comprendo magari la loro rabbia, ma il calcio deve essere vissuto in una maniera migliore. Siamo stati i primi a litigare con ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 22 agosto 2022) Ildiha ricordato l’esperienza a, i tifosi partenopei non hanno però dimenticato il tradimento. Nicolasai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha ricordato l’esperienza ae il rapporto conflittuale con il presidente Aurelio De Laurentiis: “Le confido che quando c’è stato il trasferimento dal Real Madrid altutti mi chiedevano: ‘Ma sei pazzo? Perché al?’. Io rispondevo: ‘Lì ha giocato il numero uno di tutti i tempi’. La città è molto particolare, ho ancora tanti amici lì che sento ogni settimana. Tutte le persone che mi criticano in realtà mi danno una grandissima dimostrazione d’amore. Comprendo magari la loro rabbia, ma il calcio deve essere vissuto in una maniera migliore. Siamo stati i primi a litigare con ...

