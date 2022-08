Highlights e gol Roma-Cremonese 1-0, Serie A 2022/2023 (VIDEO) (Di lunedì 22 agosto 2022) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Roma-Cremonese 1-0, match valido per la seconda giornata di Serie A 2022/2023. All’Olimpico i giallorossi per salire in vetta al campionato, i lombardi per conquistare i primi punti stagionali. Nel primo tempo dopo un buon avvio dei padroni di casa c’è poi un’ottima prestazione dei lombardi, nella ripresa difficoltà offensive per i capitolini che però la vincono grazie al gol di Smalling su calcio d’angolo. In alto ecco le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 22 agosto 2022) Ilcon glie i gol di1-0, match valido per la seconda giornata di. All’Olimpico i giallorossi per salire in vetta al campionato, i lombardi per conquistare i primi punti stagionali. Nel primo tempo dopo un buon avvio dei padroni di casa c’è poi un’ottima prestazione dei lombardi, nella ripresa difficoltà offensive per i capitolini che però la vincono grazie al gol di Smalling su calcio d’angolo. In alto ecco le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE SportFace.

ASRomaFemminile : Il secondo gol di Glionna ?? Che combinazione con @Paloma_Lazaro! ?? Gli highlights di #GlasgowRoma ??… - CriticaMente610 : RT @SassuoloUS: Talmente bello da sembrare impossibile... ma non per lui!!! ?????? Domenico #Berardi: 10 stagioni in Serie A, sempre in gol o… - ParadiseEbbasta : @liam4ever @Jinglejunglebun @LaloSal78455205 @pisto_gol Gente che non vedere le partite non vede nemmeno gli highlights ?????? - cn1926it : La sterzata di #Kvaratskhelia e lo stacco di #Kim: il post social del #Napoli su Twitter - MatrizSport : Sassuolo-Lecce 1-0 | La prodezza di Berardi decide il match: Gol & Highlights | Serie A TIM 2022/23… -