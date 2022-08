Cosa racconta la morte di Dugina Conversazione con Carolina de Stefano

(Di lunedì 22 agosto 2022) Le immagini di Alexander Dugin, nazionalista russo e sedicente filosofo le cui idee hanno contribuito a plasmare la narrativa del Cremlino anche sull’Ucraina, shockato davanti all’auto in fiamme di sua figlia stanno facendo il giro del mondo. Daria, 29 anni, è stata uccisa nell’esplosione del veicolo che guidava mentre percorreva una strada appena fuori Mosca sabato sera, in quello che le autorità investigative russe hanno definito un “omicidio su commissione”, che aveva probabilmente il padre come bersaglio principale. In meno di 48 ore l’FSB, l’intelligence federale russa, ha fatto sapere di aver individuato l’autrice: una donna ucraina di nome Natalia Vovk, nata nel 1979, entrata in Russia a luglio con la figlia, che avrebbe pedinato la ragazza uccisa in queste settimane (si muoveva con una Mini Cooper su cui montava tre targhe diverse, dicono i servizi ...

