Bergonzi: “Rigore per il Napoli sul tiro di Anguissa? Penso che… (Di lunedì 22 agosto 2022) L’ex arbitro Mauro Bergonzi è intervenuto ai microfoni di 1 Football Club, programma di Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio: “Giornata positiva per i nostri arbitri? Sì, positiva. Va solo analizzato il mancato rosso ad Hateboer, vedremo se Rocchi li sanzionerà. Nella gara della Lazio ho visto ancora troppo nervosismo: a fine gara i calciatori del Torino hanno accerchiato l’arbitro imputandogli di aver interrotto un contropiede, ma la gara era finita. Inoltre eravamo ancora nella metà campo”. Bergonzi ha poi aggiunto: “Rigore per il Napoli sul tiro di Anguissa? Quando una squadra vince 4-0 gli episodi arbitrali devono essere rinchiusi in una scatoletta. Regolare, invece, annullare il gol di Petagna su Rrahmani: quando la spinta è a due mani è sempre fallo. L’arbitro Fourneau è ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 22 agosto 2022) L’ex arbitro Mauroè intervenuto ai microfoni di 1 Football Club, programma di Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio: “Giornata positiva per i nostri arbitri? Sì, positiva. Va solo analizzato il mancato rosso ad Hateboer, vedremo se Rocchi li sanzionerà. Nella gara della Lazio ho visto ancora troppo nervosismo: a fine gara i calciatori del Torino hanno accerchiato l’arbitro imputandogli di aver interrotto un contropiede, ma la gara era finita. Inoltre eravamo ancora nella metà campo”.ha poi aggiunto: “per ilsuldi? Quando una squadra vince 4-0 gli episodi arbitrali devono essere rinchiusi in una scatoletta. Regolare, invece, annullare il gol di Petagna su Rrahmani: quando la spinta è a due mani è sempre fallo. L’arbitro Fourneau è ...

sportmediaset : La moviola di #Bergonzi a @PressingReal: su #Vlahovic il rigore non c’era #SportMediaset - napolipiucom : Bergonzi: 'Rigore per il Napoli sul tiro di Anguissa? Penso che... #Anguissa #CalcioNapoli #NapoliMonza #rigore… - pbrex668 : RT @sportmediaset: La moviola di #Bergonzi a @PressingReal: su #Vlahovic il rigore non c’era #SportMediaset - gianpi36590925 : RT @sportmediaset: La moviola di #Bergonzi a @PressingReal: su #Vlahovic il rigore non c’era #SportMediaset - AndreaM31431437 : RT @sportmediaset: La moviola di #Bergonzi a @PressingReal: su #Vlahovic il rigore non c’era #SportMediaset -