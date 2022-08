Atalanta ancora incompleta, ma col Milan ha dimostrato di essere all’altezza (Di lunedì 22 agosto 2022) In un Gewiss gremito ai limiti della capienza (come era solito dire il grande Sandro Ciotti), la Dea ferma sull’1-1 i campioni d’Italia disputando una prova gagliarda. La formazione nerazzurra ha giocato con grande acume tattico, ben messa sul terreno di gioco, tenendo sempre sotto pressione gli avversari. Una prestazione intelligente da parte dei giocatori di Gasperini che non si sono mai buttati all’arrembaggio, cercando piuttosto di contenere le offensive Milaniste e sfruttando le occasioni che le sono capitate. Proprio su una di queste è arrivato il vantaggio atalantino alla mezz’ora, grazie a un tiro di Malinovskyi (si, proprio lui), leggermente deviato da un difensore avversario. Il Diavolo non è stato in grado di reagire adeguatamente nell’immediato e così il primo tempo si è chiuso con la Dea avanti. Nella ripresa gli uomini di Pioli hanno calato i pezzi da ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 22 agosto 2022) In un Gewiss gremito ai limiti della capienza (come era solito dire il grande Sandro Ciotti), la Dea ferma sull’1-1 i campioni d’Italia disputando una prova gagliarda. La formazione nerazzurra ha giocato con grande acume tattico, ben messa sul terreno di gioco, tenendo sempre sotto pressione gli avversari. Una prestazione intelligente da parte dei giocatori di Gasperini che non si sono mai buttati all’arrembaggio, cercando piuttosto di contenere le offensiveiste e sfruttando le occasioni che le sono capitate. Proprio su una di queste è arrivato il vantaggio atalantino alla mezz’ora, grazie a un tiro di Malinovskyi (si, proprio lui), leggermente deviato da un difensore avversario. Il Diavolo non è stato in grado di reagire adeguatamente nell’immediato e così il primo tempo si è chiuso con la Dea avanti. Nella ripresa gli uomini di Pioli hanno calato i pezzi da ...

gippu1 : Come ha notato anche Tonali, il #Milan ha bisogno ancora di qualche giorno per uscire dalla sindrome un po' jovanot… - tancredipalmeri : Statisticamente il Milan è ancora primo, pari differenza reti con l’Atalanta ma più gol segnati, vediamo dopo stasera - rizzia0 : @MatteoTamburin4 @GaeWeAreAcMilan oltre che siamo a fine agosto non siamo ancora brillanti e contro squadre diffici… - ilfeolismo : @dinatand Assolutamente si, però diciamo che alla seconda giornata con la squadra ancora pesante dai carichi fatti… - DocRiserva : Inter e Atalanta più rubano e più protestano. Noi invece abbiamo Allegri che si preoccupa di portare il pallone e p… -