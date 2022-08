Aspettando la #NYFW

Leggi su amica

(Di lunedì 22 agosto 2022) Dalla locandina della mostra del Fairchild Fashion Museum. Una manciata di settimane fa, il Council of Fashion Designers of America, ha reso noto il calendario delle sfilate che si terranno a New York a settembre, durante il prossimo mese della moda. Quest’anno sarà un grande anno perché il CFDA festeggia 60 anni. E ha invitato i brand partecipanti a riflettere sulla moda americana, esaltandone l’importanza sulla scena internazionale. Tanti gli eventi attesi in città, tra party e sfilate estemporanee, per fashion victim e appassionati. Il primo tra tutti? La mostra del Fairchild Fashion Museum. Ovvero, un’occasione unica per chi della moda ama la storia e la fotografia. Evoluzione della moda in foto Correva l’anno 1892 e la moda era un’industria diversa. Meno complessa, ma altrettanto affascinante. È niente meno dalla fine del 1800 che i fotografi e gli editor di Fairchild Media ...