Alexander Dugin | “Mia figlia uccisa con un atto di terrorismo del regime nazista ucraino Ora dobbiamo vincere la guerra”

(Di lunedì 22 agosto 2022) L’ultima sua immagina pubblica è quella racchiusa nei pochi frame del video dei soccorsi all’auto in fiamme della, uno dei volti più noti dell’ultranazionalismo russo, stava a pochi metri dal mezzo dove il corpo della, ormai senza vita, stava continuando a bruciare, con le mani in testa e gli occhi spalancati per lo shock. Adesso, a 24 ore di distanza, è tornato a parlare, definendo l’uccisione della“undidel”. Le parole diarrivano poco dopo le rivelazioni dell’Fsb, i servizi segreti russi, secondo cui a piazzare l’ordigno comandato a distanza sotto la macchina della giornalista e politologa e ad azionarlo è stata una ...

I servizi speciali dell'Ucraina sono responsabili dell'autobomba che ha causato la morte di Darya Dugina, la figlia del filosofo politico e analista russo, considerato vicino al presidente russo Vladimir Putin. Lo ha affermato il Servizio di sicurezza federale russo (Fsb). Sabato sera, una fonte delle forze dell'ordine ha confermato che ...di Lorenzo Cremonesi, Marta Serafini e Paola Caruso Le notizie di lunedì 22 agosto.: "Mia figlia morta per un atto terroristico di un regime nazista, ha sacrificato la vita sull'altare della vittoria in Ucraina". Putin: "Un crimine vile e crudele" • La guerra in ...Crescono i timori di un inasprimento del conflitto russo-ucraino sull’onda dell’attentato in cui è stata uccisa Darya, figlia del filosofo Alexander Dugin, membro dell’entourage allargato del ...Con inedita efficienza, a meno di 48 ore dall’attentato, è stata individuata la presunta (anzi la sicura, secondo l’Fsb) colpevole dell'omicidio di Darya ...