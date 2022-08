Napoli, Demme si scusa con Anguissa (Di domenica 21 agosto 2022) Napoli, Demme chiede scusa ad Anguissa dopo l’accusa: «Era sbagliato il mio modo di mettere qualcosa così online» Dopo le accuse arrivano le scuse. Diego Demme, il post polemico nei confronti di Anguissa, sempre sui social fa un passo indietro. Di seguito il contenuto della sua storia su Instagram. «Era sbagliato il mio modo di mettere qualcosa così online. Abbiamo parlato di tutto. Siamo uniti, la cosa più importante è sempre la squadra. Oggi la prima partita a casa. Forza Napoli sempre». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 agosto 2022)chiedeaddopo l’accusa: «Era sbagliato il mio modo di mettere qualcosa così online» Dopo le accuse arrivano le scuse. Diego, il post polemico nei confronti di, sempre sui social fa un passo indietro. Di seguito il contenuto della sua storia su Instagram. «Era sbagliato il mio modo di mettere qualcosa così online. Abbiamo parlato di tutto. Siamo uniti, la cosa più importante è sempre la squadra. Oggi la prima partita a casa. Forzasempre». L'articolo proviene da Calcio News 24.

