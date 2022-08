Milan | le pagelle di CM | deludono Rebic e Díaz | lampi di De Ketelaere Che gol Bennacer!

cmdotcom : #Milan, le pagelle di CM: deludono #Rebic e #Díaz, lampi di #DeKetelaere. Che gol #Bennacer! - Elliot0104 : Le mie #pagelle #Atalanta #Milan #Maignan 6 #Calabria 6.5 #Kalulu 6 #Tomori 6 #Theo 6.5 #Tonali 5-- fuori forma… - lalasan78 : Le #pagelle di #AtalantaMilan 1-1: Tante occasioni sprecate per un bel pareggio - PianetaMilan : Pagelle #AtalantaMilan 1-1: #Bennacer chirurgico, #Messias a lutto #ACMilan #Milan #SempreMilan - Atalantinicom : #Atalanta - Atalanta Bergamasca Calcio - Milan Associazione Calcio. Pagelle Adagurda... -

ilmattino.it

1 - 3 CALCIO - LIGUE 1 21:00 Nantes - Lille 1 - 1 CALCIO - EREDIVISIE 20:00 Excelsior - Vitesse 3 - 1 CALCIO - SERIE B 20:45 Parma - Bari 2 - 2 CALCIO - SERIE A 18:30- Udinese 4 - 2 18:30 ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 2ª giornata di Serie A 2022/23:AtalantaLedei protagonisti del match tra Atalanta e, valido per la 2ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: al termine del primo tempo Atalanta: Malinovskyi: Leao FLOP: ... Milan-Udinese, le pagelle: Kalulu è ormai una certezza (7), Rebic è rinato (7,5) Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Chiuso bene dai difensore dell’Atalanta. Dal 58' Giroud 5,5 – Fatica a rendersi pericoloso All. Pioli 6 – Il suo Milan concede ancora un goal agli avversari per una disattenzione. Il pareggio dimostra ...