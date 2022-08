Milan, che colpo di Maldini: ingaggio più che raddoppiato (Di domenica 21 agosto 2022) Il colpo che ha in mente Paolo Maldini darà garanzie al Milan per tantissimi anni in campo e nello spogliatoio Il Milan scenderà in campo alle 20:45 al Gewiss Stadium contro l’Atalanta, per dare continuità alla vittoria contro l’Udinese della 1^ giornata. I rossoneri sanno di dover difendere il titolo a ogni costo, nonostante Inter Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 21 agosto 2022) Ilche ha in mente Paolodarà garanzie alper tantissimi anni in campo e nello spogliatoio Ilscenderà in campo alle 20:45 al Gewiss Stadium contro l’Atalanta, per dare continuità alla vittoria contro l’Udinese della 1^ giornata. I rossoneri sanno di dover difendere il titolo a ogni costo, nonostante Inter Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

MatteoBarzaghi : La proprietà dell’Inter, Steven Zhang, ha annunciato al managment che Milan Skriniar è fuori dal mercato. @SkySport #Skriniar - AntoVitiello : L'unico non disponibile per l'Atalanta è #Krunic che ha avuto un problema muscolare #Milan - calciomercatoit : ???Kristensen (giornalista danese) a TVPLAY_CMIT: '#Onyedika? Non ci sono dubbi che il giocatore voglia andare al #Milan' - FraNasato : Secondo La Gazzetta dello Sport il #Milan ha presentato per Onyedika una nuova offerta da 6-6,5 milioni che però no… - itsnotanangel : Fra qualche ora il Milan gioca una partita importantissima contro i dopati che in passato ci hanno umiliato pesante… -