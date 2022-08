Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi su Estefania Bernal e Mercedez Henger: "Le sento entrambe, ma..." (Di domenica 21 agosto 2022) L'ex naufrago Edoardo Tavassi chiarisce il suo rapporto con Estefania Bernal e Mercedez Henger dopo L'Isola dei Famosi. Leggi su comingsoon (Di domenica 21 agosto 2022) L'ex naufragochiarisce il suo rapporto condopo L'dei

matteosalvinimi : Hanno fatto tanto per ripulire l’isola prima del mio arrivo, dal giorno dopo la situazione è tornata come prima. Se… - vigilidelfuoco : Isola d’Elba (LI), trovata in vita su una scogliera nella zona di Procchio la donna dispersa da ieri. Recuperata in… - vigilidelfuoco : ?? #Pantelleria, spenti tutti i fronti di fiamma che avevano interessato alcune zone dell’isola. Nella clip la ricog… - lampedusatoday : Un interessante resoconto delle ultime ore di vita di Domenico Modugno a Lampedusa, sulla spiaggia dell'Isola dei C… - Novara_e_Varese : RT @lelelatta: ?? Una giornata al Lago Maggiore per visitare le Isole Borromee, ma tra l’Isola Madre, l’Isola Bella e l’Isola dei Pescatori… -