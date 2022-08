GP Austria | Martin | Ho preferito una caduta a un altro quarto posto

(Di domenica 21 agosto 2022) Domenica in chiaroscuro per Jorge. Il pilota del team Prima Pramac è infatti scivolato all'inizio dell'ultimo giro, appena dopo l'attacco a Miller, riuscendo a risalire in sella per chiudere ...

motosprint : #MotoGP Austria, #Miller: “Martin? Non so se voleva passare, o buttarci fuori” ??? - motograndprixit : Martin: 'Ho commesso un errore ma dovevo provare' #MotoGP #AustrianGP #Motorionline - infoitsport : MotoGP 2022. GP d'Austria al Red Bull Ring. Enea Bastianini e Jorge Martin, sale la tensione - Giobbistic : L'Austria è sempre più Rossa ???? 2016: Iannone 2017: Dovizioso 2018: Lorenzo 2019: Dovizioso 2020: Dovizioso 2021:… - MotorcycleSp : Jorge Martín è stato uno dei protagonisti di questo Gran Premio d'Austria. Il pilota della Prima Pra... #MotoGP… -

" Ero un po' al limite - dice- ma volevo prendere il podio. Non volevo stare dietro ancora un giro e cPuò gioire il team factory Ducati al termine del GP d', che ha visto i suoi due alfieri calcare il primo e il terzo gradino del podio, del Red Bull Ring. Con una prestazione maiuscola, Francesco Bagnaia ha portato a tre i suoi successi consecutivi,...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il pilota italiano in testa dall'inizio alla fine, vince la sua quinta gara stagionale, terza consecutiva. Quartararo rimonta incredibile, Miller grande scudiero. E tra i due litiganti, Bastianini e M ...