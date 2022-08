Europei di Atletica, 10 mila metri d’oro per Crippa: “Dedico la medaglia a me stesso” (Di domenica 21 agosto 2022) Monaco – E’ partito agli ultimi 300 metri Yeman verso la gloria dei 10 mila metri. Ha tessuto una finale di grande tattica e pazienza, scattando verso l’oro quando doveva farlo. Crippa si prende il primo oro senior della carriera ad un Europeo straordinario per l’Italia. E i 10 mila metri portano appunto la medaglia numero 10 alla Nazionale Italiana a Monaco. Celebra anni eccezionali l’atleta delle Fiamme Oro. Primatista italiano dei 10, 5 e 3000 metri. E anche della mezza maratona. Questa sera registra sul traguardo il tempo di 27:46.13. E’ il quinto oro continentale nell’intera carriera e sin dalla categoria degli Under 23 (cross e a squadre agli Europei). E agli Europei Assoluti dopo due bronzi vinti (di cui uno nei ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 21 agosto 2022) Monaco – E’ partito agli ultimi 300Yeman verso la gloria dei 10. Ha tessuto una finale di grande tattica e pazienza, scattando verso l’oro quando doveva farlo.si prende il primo oro senior della carriera ad un Europeo straordinario per l’Italia. E i 10portano appunto lanumero 10 alla Nazionale Italiana a Monaco. Celebra anni eccezionali l’atleta delle Fiamme Oro. Primatista italiano dei 10, 5 e 3000. E anche della mezza maratona. Questa sera registra sul traguardo il tempo di 27:46.13. E’ il quinto oro continentale nell’intera carriera e sin dalla categoria degli Under 23 (cross e a squadre agli). E agliAssoluti dopo due bronzi vinti (di cui uno nei ...

