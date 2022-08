Emozione ad Anzio | schiuse le uova | 17 tartarughine ‘guidate’ verso il mare FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 21 agosto 2022) La natura non smette di sorprendere e ogni volta è come se fosse la prima volta. Adsi sono finalmenteledeposte dalla tartaruga Caretta Caretta il 21 giugno scorso, con le piccole ‘’ che si sono diretteil, tra la gioia e lo stupore di chi era lì e ha assistito. Leggi anche: Ardea, l’ordinanza del Sindaco: ‘Proteggiamo il nido della tartaruga marina’ Schiusa delledi tartarughe adCome hanno spiegato le guardie Zoofile Ambientali Norsaa di Roma, leall’apertura del nido erano 51, di cui 17. I volontari hanno ‘creato’ un corridoio, poi hanno guidato le piccole con una luce rossa per indirizzarleil. ...