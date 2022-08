"Così Letta è diventato lo stalker della Meloni" (Di domenica 21 agosto 2022) Enrico Letta sembra aver perso il senso della campagna elettorale e il suo obiettivo principale è solo l'attacco a Giorgia Meloni Leggi su ilgiornale (Di domenica 21 agosto 2022) Enricosembra aver perso il sensocampagna elettorale e il suo obiettivo principale è solo l'attacco a Giorgia

CarloCalenda : Io stimo Vespa ma la tesi “si sono organizzati loro” non si può sentire. Non sono Letta e Meloni a decidere i palin… - fattoquotidiano : Pd, Gomez a La7: “Candidatura di Casini? Un calcio in faccia agli iscritti. Questo partito va rifondato, così Letta… - CarloCalenda : Dalla prospettiva UE. La destra è divisa su tutto. Berlusconi è alleato con Letta. Meloni e Salvini sono suoi avver… - paolo_iw2flb : RT @GiorgiaMeloni: Forse così lo capisce pure Enrico Letta. Il Commissario europeo per gli Affari economici, Paolo Gentiloni, spiega che di… - francesc0403 : RT @GiorgiaMeloni: Forse così lo capisce pure Enrico Letta. Il Commissario europeo per gli Affari economici, Paolo Gentiloni, spiega che di… -