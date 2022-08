Corsport – Navas al Napoli, rescinde con il Psg: la formula giusta col decreto crescita (Di domenica 21 agosto 2022) Il Napoli è pronto a portare Keylor Navas in azzurro, il portiere si svincola dal Psg, decisivo il decreto crescita. Per un portiere che guadagna 9 milioni di euro a stagione è chiaro che il problema principale è l’ingaggio. Perché il giocatore ha già accettato la destinazione, ma il problema del Napoli è quello di trovare la quadra per quanto riguarda lo stipendio del calciatore costaricano. Negli ultimi giorni sono stati fatti passi avanti in questo senso. Tanto che Navas ieri non è stato convocato per la sfida con il Lille, ufficialmente per un problema alla schiena. Navas al Napoli: accordo vicino col decreto crescita L’inizio di settimana sarà decisivo per trovare gli ultimi dettagli con il Psg, club che ha deciso ... Leggi su napolipiu (Di domenica 21 agosto 2022) Ilè pronto a portare Keylorin azzurro, il portiere si svincola dal Psg, decisivo il. Per un portiere che guadagna 9 milioni di euro a stagione è chiaro che il problema principale è l’ingaggio. Perché il giocatore ha già accettato la destinazione, ma il problema delè quello di trovare la quadra per quanto riguarda lo stipendio del calciatore costaricano. Negli ultimi giorni sono stati fatti passi avanti in questo senso. Tanto cheieri non è stato convocato per la sfida con il Lille, ufficialmente per un problema alla schiena.al: accordo vicino colL’inizio di settimana sarà decisivo per trovare gli ultimi dettagli con il Psg, club che ha deciso ...

