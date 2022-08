Bochum-Bayern Monaco, gol di De Ligt: l’ex Juventus non perdona di testa (VIDEO) (Di domenica 21 agosto 2022) Il VIDEO del gol di Matthijs De Ligt in Bochum-Bayern Monaco: il difensore olandese, che non è partito benissimo con la nuova maglia bavarese, spazza via tutti i dubbi, anche quelli legati a un suo infortunio alla mano che secondo Nagelsmann lo avrebbe messo a rischio forfait oggi, e segna di testa, su una papera del portiere di casa, la rete del raddoppio nella sfida valida per la Bundesliga. In alto ecco le immagini. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 21 agosto 2022) Ildel gol di Matthijs Dein: il difensore olandese, che non è partito benissimo con la nuova maglia bavarese, spazza via tutti i dubbi, anche quelli legati a un suo infortunio alla mano che secondo Nagelsmann lo avrebbe messo a rischio forfait oggi, e segna di, su una papera del portiere di casa, la rete del raddoppio nella sfida valida per la Bundesliga. In alto ecco le immagini. SportFace.

sportface2016 : #BochumBayernMonaco, gol di #DeLigt: l'ex Juventus non perdona di testa | VIDEO - Gio_Dusi : Come fa giustamente notare @petar68. Novità nella formazione titolare del Bayern dall'ultima partita: de Ligt, Com… - JulianArmen : Bochum-Bayern non sarà Lecce-inter, ma si lascia apprezzare. - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Calcioestero #PremierLeague #Bundesliga #ManchesterCity e #Bayern subito avanti su #Newcastle e… - TUTTOJUVE_COM : Bundesliga, esordio con il Bayern Monaco per de Ligt: l'olandese partirà dal primo minuto nella gara con il Bochum -