Atalanta - Milan 1 - 1: Bennacer salva Pioli, Inter e Napoli allungano (Di domenica 21 agosto 2022) I campioni d'Italia non tengono il passo di Napoli e Inter e alla seconda giornata già dicono addio al punteggio pieno. Merito di un'Atalanta che, soprattutto nel primo tempo, ha domato il Milan ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 21 agosto 2022) I campioni d'Italia non tengono il passo die alla seconda giornata già dicono addio al punteggio pieno. Merito di un'che, soprattutto nel primo tempo, ha domato il...

cmdotcom : Il #Milan sbanda alla prima curva: due punti persi con l'#Atalanta e un gioco che sembra smarrito - gippu1 : Come ha notato anche Tonali, il #Milan ha bisogno ancora di qualche giorno per uscire dalla sindrome un po' jovanot… - acmilan : ?? Check out the stats post-Atalanta ?? - lfdoew : @Interistadoc10 Ma guarda la partita invece di sparare minchiate, l’Atalanta è stata schiacciata dal Milan e costre… - ZonaBianconeri : RT @Antonio_Sasso: Considerato il buon avvio di Napoli e Roma,la solidità di Milan e Inter e la concretezza di Lazio e Atalanta, è possibil… -