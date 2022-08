Udinese-Salernitana | le probabili formazioni del match

Leggi su zon

(Di sabato 20 agosto 2022) Parte oggi alle 18:30 la seconda giornata di Serie A 2022/23. Il primodi questo turno di campionato sarà. Sottil ripartirà dall’importante primo tempo di San Siro, quando i suoi hanno seriamente preoccupato la squadra campione d’Italia per 45 minuti in casa. Stesso discorso per Nicola, che contro la nuova e fortissima Roma di Mourinho ha ben figurato nel proprio stadio. L’conferma la squadra scesa in campo contro il Milan, cambiando solo le ali. Infatti dopo la partenza di Soppy, direzione Atalanta, sarà Ebosele il suo probabile erede sulla fascia destra. A sinistra torna invece Udogie, fresco di firma che lo legherà al Tottenham per i prossimi cinque anni, rimanendo questa stagione in prestito ai friulani per crescere. Ladi Nicola deve invece fare ...