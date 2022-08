Somalia, attacco di Al-Shabaab in un hotel a Mogadiscio: almeno otto civili uccisi (Di sabato 20 agosto 2022) Al-Shabaab è tornato a colpire in Somalia. Un gruppo armato di terroristi ha attaccato l’hotel Hayat di Mogadiscio e nell’assalto sono morti almeno otto civili. Dopo alcune esplosioni c’è stato un violento scontro a fuoco tra le forze di sicurezza e i terroristi jihadisti, ancora all’interno dell’edificio, come ha raccontato un funzionario un funzionario della sicurezza somala, Mohamed Abdikadir. “Abbiamo fatto irruzione nell’hotel e neutralizzato i terroristi che si erano rifugiati con degli ostaggi in una stanza. La maggior parte delle persone è stata salvata” ha aggiunto il funzionario. Il blitz delle forze di sicurezza per liberare l’hotel non è ancora terminato, tuttora, riporta l’Ansa, si sentono spari e sporadiche esplosioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 agosto 2022) Al-è tornato a colpire in. Un gruppo armato di terroristi ha attaccato l’Hayat die nell’assalto sono morti. Dopo alcune esplosioni c’è stato un violento scontro a fuoco tra le forze di sicurezza e i terroristi jihadisti, ancora all’interno dell’edificio, come ha raccontato un funzionario un funzionario della sicurezza somala, Mohamed Abdikadir. “Abbiamo fatto irruzione nell’e neutralizzato i terroristi che si erano rifugiati con degli ostaggi in una stanza. La maggior parte delle persone è stata salvata” ha aggiunto il funzionario. Il blitz delle forze di sicurezza per liberare l’non è ancora terminato, tuttora, riporta l’Ansa, si sentono spari e sporadiche esplosioni ...

