Luciano attacca Andria | “Ha ricevuto tanto dal partito ”

di Erika Noschese È ormai scontro tra il Pd e Alfonso Andria. L'ex eurodeputato, nei giorni scorsi, ha annunciato la sua decisione di riconsegnare la tessera di partito dopo le candidature per le politiche e la replica del segretario provinciale, Enzo Luciano, non si è fatta attendere: "Superato l'iniziale stupore mi vedo costretto ad intervenire rispetto alle recenti dichiarazioni di Alfonso Andria. Un dirigente politico di lungo corso come lui mi ha stupito. Ho scoperto, infatti, con rammarico, che la sua appartenenza al partito Democratico fosse subordinata a questa o quella candidatura. Quasi come se la nostra Comunità politica fosse una sorta di taxi dal quale salire e scendere a proprio piacimento. Il ragionamento di Andria è il seguente: se le candidature proposte mi convincono ...

