LIVE Vuelta a Espana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: prima chance per i velocisti (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Vuelta 2022 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa della Vuelta a Espana 2022, terzo Grande Giro della stagione ciclistica. La prima tappa ha eletto come prima maglia roja Robert Gesink, grazie al dominio della Jumbo-Visma nella crono a squadre. C’è la prima chance per i velocisti: tappa quasi completamente piatta da s’Hertogenbosch a Utrecht: 175 chilometri con un solo gran premio della montagna, l’Alto de Amerongse di quarta categoria che decreterà la prima maglia a pois di ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella secondadella, terzo Grande Giro della stagione ciclistica. Laha eletto comemaglia roja Robert Gesink, grazie al dominio della Jumbo-Visma nella crono a squadre. C’è laper iquasi completamente piatta da s’Hertogenbosch a Utrecht: 175 chilometri con un solo gran premio della montagna, l’Alto de Amerongse di quarta categoria che decreterà lamaglia a pois di ...

zazoomblog : LIVE Vuelta a Espana 2022 tappa di oggi in DIRETTA: la Jumbo-Visma vince la cronosquadre! Robert Gesink prima magli… - infoitsport : LIVE Vuelta a Espana 2022, tappa di oggi in DIRETTA - zazoomblog : LIVE Vuelta a Espana 2022 tappa di oggi in DIRETTA: BikeExchange davanti a tutte! E’ il momento dell’Astana di Vinc… - zazoomblog : LIVE Vuelta a Espana 2022 tappa di oggi in DIRETTA: Groupama – FDJ in testa! Una decina di formazioni sul percorso… - infoitsport : LIVE Vuelta a Espana 2022, tappa di oggi in DIRETTA -