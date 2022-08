LIVE Nuoto di fondo, Europei 2022 in DIRETTA: in corso il quarto giro delle 25 km. Ritmo che inizia ad aumentare (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) 14:24 Siamo nel corso del quarto giro anche per quanto riguarda la competizione femminile. Azzurre sempre ben presenti nel gruppetto delle nove partecipanti. 14:21 Mare che continua ad innalzarsi, ma fortunatamente le condizioni sono ancora buone per gareggiare. Intanto Matteo Furlan si fa notare accanto al ceco Kozubek nella 25 km maschile. 14:17 Gli uomini sono in acqua da un’ora e un quarto. Ritmo che sembra aumentare leggermente, ma è ancora presto per iniziare a vedere qualche azione importante. 14:14 Al femminile continuano a far gara di testa le due francesi Caroline Jouisse e Lisa Pou. Le ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) 14:24 Siamo neldelanche per quanto riguarda la competizione femminile. Azzurre sempre ben presenti nel gruppettonove partecipanti. 14:21 Mare che continua ad innalzarsi, ma fortunatamente le condizioni sono ancora buone per gareggiare. Intanto Matteo Furlan si fa notare accanto al ceco Kozubek nella 25 km maschile. 14:17 Gli uomini sono in acqua da un’ora e unche sembraleggermente, ma è ancora presto perre a vedere qualche azione importante. 14:14 Al femminile continuano a far gara di testa le due francesi Caroline Jouisse e Lisa Pou. Le ...

