LIVE MotoGP, GP Austria 2022 in DIRETTA: FP3 e qualifiche, Bagnaia sfida Quartararlo per la pole (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata – La presentazione del weekend – La classifica del Mondiale MotoGP 2022 – La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio d’Austria, tredicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2022. Sul tracciato del Red Bull Ring (con la nuova chicane tra curva 1 e curva 3) si entra ufficialmente nel vivo di una tappa di grande importanza per l’intero campionato, con 25 pesantissimi punti in palio e tanti pretendenti al successo. Il sabato sul circuito di Spielberg prenderà il via alle ore 9.55 con la terza sessione di prove libere, quindi alle ore 13.30 toccherà alla FP4 (in assetto da ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari e tv della giornata – La presentazione del weekend – La classifica del Mondiale– La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel sabato del Gran Premio d’, tredicesimo appuntamento del Mondiale. Sul tracciato del Red Bull Ring (con la nuova chicane tra curva 1 e curva 3) si entra ufficialmente nel vivo di una tappa di grande importanza per l’intero campionato, con 25 pesantissimi punti in palio e tanti pretendenti al successo. Il sabato sul circuito di Spielberg prenderà il via alle ore 9.55 con la terza sessione di prove libere, quindi alle ore 13.30 toccherà alla FP4 (in assetto da ...

SkySportMotoGP : GP d’Austria, si torna in pista: seconde prove libere LIVE su Sky Sport MotoGP (canale 208) #SkyMotori #SkyMotoGP… - infoitsport : LIVE MotoGP, GP Austria 2022 in DIRETTA: dominio Ducati in FP2, ma Quartararo si difende bene - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #MotoGP #AustrianGP Dominio #Ducati nelle prime libere con ben 7 #Desmosedici nelle prime 8 posizio… - gponedotcom : VIDEO - Dal 2023 arriverà una grande novità nel fine settimana dei Gran Premi, la prima vera reazione di Dorna per… - EpaddockIT : Le qualifiche della MotoE ??del GP d'Austria sono live sul canale Youtube di MotoGP a partire dalle 16:50:… -