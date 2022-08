Inter, contro lo Spezia per scacciare gli ultimi spettri (Di sabato 20 agosto 2022) Non sono settimane banali in casa Inter che questa sera ospita lo Spezia per dimenticare il mercato e dare continuità al successo di Lecce La seconda giornata di Serie A scatta con un sabato particolarmente Interessante, nel quale l’Inter di Simone Inzaghi può sfruttare un turno sulla carta favorevole per guadagnare qualche punto sulle rivali. Anche perché, dopo il filotto delle prime otto nel weekend inaugurale, è impensabile possa ripetersi l’evento. Se non altro per il fatto che domenica sera al Gewiss Stadium ci sarà il primo scontro diretto della stagione tra Atalanta e Milan. Tornando ai vice campioni d’Italia, non c’è dubbio che l’impressione destata a Lecce debba necessariamente essere migliorata nei contenuti più che nell’estrema sintesi del risultato. Un salto di qualità sul piano della ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 agosto 2022) Non sono settimane banali in casache questa sera ospita loper dimenticare il mercato e dare continuità al successo di Lecce La seconda giornata di Serie A scatta con un sabato particolarmenteessante, nel quale l’di Simone Inzaghi può sfruttare un turno sulla carta favorevole per guadagnare qualche punto sulle rivali. Anche perché, dopo il filotto delle prime otto nel weekend inaugurale, è impensabile possa ripetersi l’evento. Se non altro per il fatto che domenica sera al Gewiss Stadium ci sarà il primo sdiretto della stagione tra Atalanta e Milan. Tornando ai vice campioni d’Italia, non c’è dubbio che l’impressione destata a Lecce debba necessariamente essere migliorata nei contenuti più che nell’estrema sintesi del risultato. Un salto di qualità sul piano della ...

