Francesco Totti e Noemi, la notizia scatena una bufera: "Lo fanno di nascosto" (Di sabato 20 agosto 2022) Gli occhi di tutti sono puntati su di loro, ma Francesco Totti e Noemi Bocchi non smettono di frequentarsi. Ci vanno cauti, a detta dei paparazzi che non li mollano un istante però non rinunciano ad incontri clandestini. Lo scrive "Leggo", ma anche altri settimanali di gossip, che da settimane dedicano articoli su articoli all'ex capitano della Roma e alla sua nuova fiamma. Entrambi sono in vacanza da single ma con i figli: lui è a Sabaudia, dove fino a qualche settimana prima c'era stata la ex, la conduttrice dell'«Isola dei famosi» Ilary Blasi, mentre lei ha affittato una villa al Circeo. I due "amanti" avrebbero trascorso qualche ora insieme a bordo di uno yacht, a detta di alcuni siti. Insomma Totti e Bocchi avrebbero scelto il mare per vedersi, come conferma il settimanale «Oggi».

