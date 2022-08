“È stata la prima volta che ho rasato i capelli”, Arisa esce allo scoperto: le ragioni del gesto (Di sabato 20 agosto 2022) Arisa ha rotto il silenzio sul suo passato, sul suo presente e su quanto ha vissuto che l’ha portata poi a radersi tutti i capelli Un gesto folle per qualcuno, ma per la cantante è stata semplice necessità, come una liberazione. A distanza di anni, la cantante entrata nel mondo della musica italiana con Sincerità L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 20 agosto 2022)ha rotto il silenzio sul suo passato, sul suo presente e su quanto ha vissuto che l’ha portata poi a radersi tutti iUnfolle per qualcuno, ma per la cantante èsemplice necessità, come una liberazione. A distanza di anni, la cantante entrata nel mondo della musica italiana con Sincerità L'articolo proviene da Inews24.it.

