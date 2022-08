Caso Ruberti, parte la resa dei conti nel Pd. È guerra sulle liste (Di sabato 20 agosto 2022) Il terremoto scatenato dalla pubblicazione del video che ha provocato le dimissioni dell'ormai ex capo di gabinetto del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha avuto l'effetto di rompere anche il vaso di Pandora del Pd. Il nodo delle candidature e degli equilibri di potere in seno ai dem è ormai venuto al pettine. "A Roma e nel Lazio si continuano a muovere le pedine come tessere di un mosaico che però non si riesce a comporre perché si pensa più agli interessi personali e di parte che a quelli del territorio e dei rappresentanti territoriali", scrive un nutrito gruppo di consiglieri e assessori municipali del Pd eletti a Roma che punta il dito su Bruno Astorre. Il senatore dem "si sta delineando sempre di più come un capo bastone, che un segretario regionale aperto e inclusivo, che pensa agli interessi del territorio. Se Astorre vuole inserire ... Leggi su iltempo (Di sabato 20 agosto 2022) Il terremoto scatenato dalla pubblicazione del video che ha provocato le dimissioni dell'ormai ex capo di gabinetto del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha avuto l'effetto di rompere anche il vaso di Pandora del Pd. Il nodo delle candidature e degli equilibri di potere in seno ai dem è ormai venuto al pettine. "A Roma e nel Lazio sinuano a muovere le pedine come tessere di un mosaico che però non si riesce a comporre perché si pensa più agli interessi personali e diche a quelli del territorio e dei rappresentanti territoriali", scrive un nutrito gruppo di consiglieri e assessori municipali del Pd eletti a Roma che punta il dito su Bruno Astorre. Il senatore dem "si sta delineando sempre di più come un capo bastone, che un segretario regionale aperto e inclusivo, che pensa agli interessi del territorio. Se Astorre vuole inserire ...

AndreaVenanzoni : Gualtieri si desta dal torpore, prende atto delle dimissioni di Ruberti e nomina suo sostituto un dirigente che il… - ilfoglio_it : ?? Dopo il video svelato dal Foglio, il Pd chiede le dimissioni di Albino Ruberti, braccio destro del sindaco di Rom… - Giorgiolaporta : Che strano, #Conte e il #M5S non hanno trovato 15 secondi per un tweet sul caso #Ruberti. Tutto normale per loro? N… - ezekiareale : RT @lefrasidiosho: Il caso #Ruberti imbarazza il PD romano. #Gualtieri - Chia_De_Angelis : RT @askanews_ita: Caso #Ruberti, la verità di Vladimiro De Angelis ad Askanews -