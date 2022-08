APPLE AGGIORNAMENTO DI EMERGENZA : ENTRA MALWARE NEL TUO DISPOSITIVO ANCHE NAVIGANDO IN UNA SEMPLICE PAGINA WEB (Di sabato 20 agosto 2022) APPLE ha appena lanciato un AGGIORNAMENTO di EMERGENZA per due bug zero-day che apparentemente vengono attivamente sfruttati . C’è un Remote Code Execution Hole (RCE) soprannominato CVE-2022-32893 nel software di rendering HTML di APPLE (WebKit), per mezzo del quale una PAGINA Web intrappolata può indurre iPhone, iPad e Mac a eseguire codice software non autorizzato e non affidabile. In poche parole, un criminale informatico potrebbe impiantare MALWARE sul tuo DISPOSITIVO ANCHE se tutto ciò che hai fatto è stato solo visualizzare una PAGINA web dall’aspetto innocente. Ricorda che WebKit è la parte del motore del browser di APPLE che si trova sotto assolutamente tutti i software di rendering web sui dispositivi ... Leggi su analisideirischinformatici (Di sabato 20 agosto 2022)ha appena lanciato undiper due bug zero-day che apparentemente vengono attivamente sfruttati . C’è un Remote Code Execution Hole (RCE) soprannominato CVE-2022-32893 nel software di rendering HTML di(WebKit), per mezzo del quale unaWeb intrappolata può indurre iPhone, iPad e Mac a eseguire codice software non autorizzato e non affidabile. In poche parole, un criminale informatico potrebbe impiantaresul tuose tutto ciò che hai fatto è stato solo visualizzare unaweb dall’aspetto innocente. Ricorda che WebKit è la parte del motore del browser diche si trova sotto assolutamente tutti i software di rendering web sui dispositivi ...

