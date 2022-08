Winamp torna con un ultimo aggiornamento dopo 4 anni anni di silenzio | ecco le novità introdotte

Gametimers

In occasione del Wallifornia Music & Innovation Summit, tenutosi lo scorso 6 e 7 luglio in Belgio, Alexandre Saboundjian, amministratore delegato di, ha parlato dei futuri progetti dell'...In occasione del Wallifornia Music & Innovation Summit, tenutosi lo scorso 6 e 7 luglio in Belgio, Alexandre Saboundjian, amministratore delegato di, ha parlato dei futuri progetti dell'... Winamp: lo storico media player torna dopo quattro anni con la versione 5.9