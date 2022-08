PaulLamanski : @giamel73 Noooooo non si fa così. È meglio affiancare un 5 trovato ad altri 500 trovati. E fa 550?????? -

Agenzia ANSA

In un capannone nella sua azienda agricola a Tramatza, all'interno di 70 sacchi di mangime, nascondevachili di marijuana pronta per essere venduta. La droga se immessa nel mercato avrebbe fruttato oltre 2,5 milioni di euro. Lo hanno scoperto con un'operazione congiunta i carabinieri della ...In un capannone, all'interno di 70 sacchi di mangime, sono statichili di marijuana. Come detto 'al momento della perquisizione l'arrestato ha mostrato agli operatori tutta la ... Trovati 550 kg di marijuana in una fattoria nell'Oristanese - Italia In un capannone nella sua azienda agricola a Tramatza, all'interno di 70 sacchi di mangime, nascondeva 550 chili di marijuana pronta per ...In un capannone, all’interno di 70 sacchi di mangime, sono stati trovati i 550 chili di marijuana. Come detto “al momento della perquisizione l’arrestato ha mostrato agli operatori tutta la ...